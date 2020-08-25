После второго саммита в нормандском формате высок шанс окончания войны, - Зеленский

Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Президент признался, что "все продвигается не так быстро, как он ожидал"

Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что вторая встреча лидеров в нормандском формате может привести к окончанию войны на Донбассе. Он напомнил, что в рамках Трехсторонней контактной группы в Минске стороны договорились о линии разграничения и 20 точках разминирования.

Об этом президент Украины заявил в интервью Euronews.

Говоря об имплементации решений предыдущей встречи лидеров в нормандском формате в Париже 9 декабря 2019 года, президент отметил, что все продвигается, но не так быстро, как ожидал.

"Но сейчас перемирие. Будет встреча в нормандском формате. Был обмен пленными. Мы договорились о линии разграничения в 20 точках разминирования. Это очень важно. Сколько еще времени понадобится? Я не знаю", - заявил Зеленский.

Ранее в Германии назвали обнадеживающим режим прекращения огня на оккупированном Донбассе; в немецком МИД заявили, что это прекращение огня является самым продолжительным с 2014 года.

Напомним, РБК-Украина со ссылкой на информированные источники сообщало об отмене запланированной на 28 августа встречи политических советников; однако причины такого решения не были названы.

Ожидалось, что встреча пройдет в Париже и в ней примет участие глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

Как заявлял глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук, встреча политических советников должна стать финальной в рамках подготовки нового саммита лидеров Украины, России, Германии и Франции.