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Встреча Путина и Байдена может состояться не в Женеве, - TDG

Автор: Юлия Струк

Саммит президентов Соединенных Штатов Америки и России Джо Байдена и Владимира Путина может пройти не в швейцарской Женеве. Встреча может состояться на одной из вилл недалеко от города.

Такое мнение высказал колумнист газеты Tribune de Genève Ален Журдан.

Колумнист подчеркивает, что в Женеве трудно найти место, которое бы соответствовало уровню встречи глав двух сильнейших стран мира.

"У швейцарских властей до сих пор нет протокольного пространства в Женеве, предназначенного для двусторонних встреч такого уровня", - отмечает журналист.

По его словам, вилла Fleur d'eau не подойдет для новой встречи, так как она принадлежит Китаю.

По мнению колумниста, наиболее вероятным местом проведения саммита глав США и РФ станет имение Lohn, находящееся вблизи от столицы Швейцарии города Берн.

Напомним, Байден заявил, что поддерживает Европу и ее ценности. Он заверяет европейцев, что это не изменится и после встречи с президентом России Владимиром Путиным.

Как писало РБК-Украина, Путин не ожидает "ничего подрывного" от встречи с Байденом, но надеется, что встреча будет позитивной.

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Новости Украины Владимир ПутинДжозеф БайденЖенева