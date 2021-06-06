Встреча Путина и Байдена может состояться не в Женеве, - TDG

Колумнист подчеркивает, что в Женеве трудно найти место, которое бы соответствовало уровню встречи глав двух сильнейших стран мира.

"У швейцарских властей до сих пор нет протокольного пространства в Женеве, предназначенного для двусторонних встреч такого уровня", - отмечает журналист.

По его словам, вилла Fleur d'eau не подойдет для новой встречи, так как она принадлежит Китаю.

По мнению колумниста, наиболее вероятным местом проведения саммита глав США и РФ станет имение Lohn, находящееся вблизи от столицы Швейцарии города Берн.