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Зустріч Путіна і Байдена може відбутися не в Женеві, - TDG

Автор: Юлія Струк

Саміт президентів Сполучених Штатів Америки і Росії Джо Байдена і Володимира Путіна може пройти не в швейцарській Женеві. Зустріч може відбутися на одній з вілл недалеко від міста.

Таку думку висловив колумніст газети Tribune de Genève Ален Журдан.

Колумніст підкреслює, що в Женеві важко знайти місце, яке б відповідало рівню зустрічі глав двох найсильніших країн світу.

"У швейцарської влади досі немає протокольного простору в Женеві, призначеного для двосторонніх зустрічей такого рівня", - зазначає журналіст.

За його словами, вілла Fleur d'eau не підійде для нової зустрічі, бо вона належить Китаю.

На думку колумніста, найбільш імовірним місцем проведення саміту глав США і РФ стане маєток Lohn, що знаходиться поблизу від столиці Швейцарії міста Берн.

Нагадаємо, Байден заявив, що підтримує Європу і її цінності. Він запевняє європейців, що це не зміниться і після зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним.

Як писало РБК-Україна, Путін не очікує "нічого підривного" від зустрічі з Байденом, але сподівається, що зустріч буде позитивною.

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Новини України Володимир ПутінДжозеф БайденЖенева