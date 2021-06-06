Зустріч Путіна і Байдена може відбутися не в Женеві, - TDG

Саміт президентів Сполучених Штатів Америки і Росії Джо Байдена і Володимира Путіна може пройти не в швейцарській Женеві. Зустріч може відбутися на одній з вілл недалеко від міста.
Колумніст підкреслює, що в Женеві важко знайти місце, яке б відповідало рівню зустрічі глав двох найсильніших країн світу.
"У швейцарської влади досі немає протокольного простору в Женеві, призначеного для двосторонніх зустрічей такого рівня", - зазначає журналіст.
За його словами, вілла Fleur d'eau не підійде для нової зустрічі, бо вона належить Китаю.
На думку колумніста, найбільш імовірним місцем проведення саміту глав США і РФ стане маєток Lohn, що знаходиться поблизу від столиці Швейцарії міста Берн.
Нагадаємо, Байден заявив, що підтримує Європу і її цінності. Він запевняє європейців, що це не зміниться і після зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним.
Як писало РБК-Україна, Путін не очікує "нічого підривного" від зустрічі з Байденом, але сподівається, що зустріч буде позитивною.