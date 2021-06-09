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Встреча Путина и Байдена: названы ошибки Белого дома накануне саммита

Автор: Милан Лелич, Анастасия Рокитна

Встреча президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина состоится 16 июня. Экс-посол США в Украине и директор Евразийского совета при Atlantic Council Джон Хербст рассказал об ошибках Белого дома накануне саммита.

Об этом он сообщил в комментарии РБК-Украина, говорится в материале "Никакой "перезагрузки". Чего ждать миру и Украине от встречи Байдена и Путина".

По его словам, самая большая ошибка - это отказ от санкций по "Северному потоку-2", о котором объявили в день встречи госсекретаря Блинкена с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

"Это выглядело жестом в отношении не только Берлина, но и Москвы", - сказал он изданию.

Еще одна ошибка - слишком медленная реакция на многочисленные кибератаки из РФ и отсутствия заявлений накануне саммита о борьбе с мошенническими действиями Москвы.

Все это, по словам эксперта, посылало неправильные сигналы накануне саммита. Тем не менее дипломат призвал не впадать в излишний пессимизм, поскольку время до встречи в Женеве еще осталось.

Напомним, Москва не ожидает, что в результате встречи Джо Байдена и Владимира Путина удастся достичь каких-то прорывных договоренностей.

Ранее Байден заявил, что поддерживает Европу и ее ценности. Он заверяет европейцев, что это не изменится и после встречи с президентом России Владимиром Путиным.

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