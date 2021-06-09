Зустріч Путіна і Байдена: названі помилки Білого дому напередодні саміту

Зустріч президентів США і Росії Джо Байдена і Володимира Путіна відбудеться 16 червня. Екс-посол США в Україні і директор Євразійської ради при Atlantic Council Джон Гербст розповів про помилки Білого дому напередодні саміту.
Про це він повідомив у коментарі РБК-Україна, йдеться в матеріалі "Ніякого "перезавантаження". Чого чекати світу і Україні від зустрічі Байдена і Путіна".
За його словами, найбільша помилка - це відмова від санкцій щодо "Північного потоку-2", про який оголосили в день зустрічі держсекретаря Блінкена з головою МЗС РФ Сергієм Лавровим.
"Це виглядало жестом щодо не тільки Берліна, але і Москви", - сказав він виданню.
Ще одна помилка - занадто повільна реакція на численні кібератаки з РФ і відсутності заяв напередодні саміту про боротьбу з шахрайськими діями Москви.
Все це, за словами експерта, посилало неправильні сигнали напередодні саміту. Проте дипломат закликав не впадати в зайвий песимізм, оскільки час до зустрічі в Женеві ще залишився.
Нагадаємо, Москва не очікує, що в результаті зустрічі Джо Байдена і Володимира Путіна вдасться досягти якихось проривних домовленостей.
Раніше Байден заявив, що підтримує Європу та її цінності. Він запевняє європейців, що це не зміниться і після зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним.