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У России нет иллюзий, что грядут какие-то прорывы после встречи Байдена и Путина, - Лавров

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Среда 09 июня 2021 10:44
У России нет иллюзий, что грядут какие-то прорывы после встречи Байдена и Путина, - Лавров Фото: президенты США и РФ Джо Байден и Владимир Путин (Official White House Photo by David Lienemann)
Автор: РБК-Украина

Москва не ожидает, что в результате встречи президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина удастся достичь каких-то прорывных договоренностей. В Кремле нет таких "иллюзий".

Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, пишет ТАСС.

Он отметил, что президентом необходимо провести эту встречу как главам двух крупнейших стран мира.

"У нас нет никаких завышенных ожиданий, никаких иллюзий, что грядут какие-то прорывы. Но есть объективная необходимость в обмене мнениями на высшем уровне о том, какие угрозы видят Россия и США, как две крупнейшие ядерные державы на международной арене", - сказал Лавров.

Он выразил надежду, что американская сторона при подготовке к встрече "проведет работу рад ошибками прошлых лет" и "откажется от позиции претензии" к РФ.

Ранее Путин назвал темы, которые он планирует поднять в разговоре с президентом США Джо Байденом. Встреча состоится 16 июня в Женеве.

Напомним, Байден заявил, что поддерживает Европу и ее ценности. Он заверяет европейцев, что это не изменится и после встречи с президентом России Владимиром Путиным.

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