Встреча ОБСЕ по присутствию войск РФ у границ Украины может состояться 15 февраля, - МИД

Вчера глава МИД Дмитрий Кулеба поручил направить запрос в проведении встречи ОБСЕ для обсуждения российских войск у границ страны. Она может состояться во вторник, 15 февраля.

Об этом заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг .

"Не получив запрашиваемую информацию Дмитрий Кулеба вчера поручил направить официальные запросы о применении следующего элемента механизма Венского документа - проведения отдельной встречи ОБСЕ для обсуждения усиления и перемещения войск России. Такая встреча должна состояться в течение 48 часов, вероятно 15 февраля", - заявил Николенко.

Он также добавил, что в случае получения неудовлетворительной информации во время встречи ОБСЕ, Кулеба инициирует проведения совместного заседания постоянного Совета и Форума сотрудничества по безопасности.

"В пятницу, в случае получения неудовлетворительной информации во время встречи во вторник, Кулеба будет инициировать проведение в ОБСЕ совместного заседания постоянного совета и форума сотрудничества по безопасности. Не только для обсуждения ситуации на границах Украины, но и для возможной выработки рекомендаций и дальнейших шагов в отношении России", - подчеркнул Николенко.