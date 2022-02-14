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Встреча ОБСЕ по присутствию войск РФ у границ Украины может состояться 15 февраля, - МИД

Автор: Валерия Полищук

Вчера глава МИД Дмитрий Кулеба поручил направить запрос в проведении встречи ОБСЕ для обсуждения российских войск у границ страны. Она может состояться во вторник, 15 февраля.

Об этом заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг.

"Не получив запрашиваемую информацию Дмитрий Кулеба вчера поручил направить официальные запросы о применении следующего элемента механизма Венского документа - проведения отдельной встречи ОБСЕ для обсуждения усиления и перемещения войск России. Такая встреча должна состояться в течение 48 часов, вероятно 15 февраля", - заявил Николенко.

Он также добавил, что в случае получения неудовлетворительной информации во время встречи ОБСЕ, Кулеба инициирует проведения совместного заседания постоянного Совета и Форума сотрудничества по безопасности.

"В пятницу, в случае получения неудовлетворительной информации во время встречи во вторник, Кулеба будет инициировать проведение в ОБСЕ совместного заседания постоянного совета и форума сотрудничества по безопасности. Не только для обсуждения ситуации на границах Украины, но и для возможной выработки рекомендаций и дальнейших шагов в отношении России", - подчеркнул Николенко.

Напомним, 11 февраля Украина задействовала механизм ОБСЕ, чтобы получить от России объяснение ее военного присутствия вблизи украинских границ.

Однако за 48 часов Россия так и не дала официальный ответ на запрос. В связи с этим Украина созывает заседание ОБСЕ.

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ОБСЕДмитрий КулебаВторжение России в Украину