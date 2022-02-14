Зустріч ОБСЄ щодо присутності військ РФ біля кордонів України може відбутися 15 лютого, - МЗС

Вчора глава МЗС Дмитро Кулеба доручив направити запит у проведенні зустрічі ОБСЄ для обговорення російських військ біля кордонів країни. Вона може відбутися у вівторок, 15 лютого.

Про це заявив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг .

"Не отримавши запитувану інформацію Дмитро Кулеба вчора доручив направити офіційні запити про застосування наступного елемента механізму Віденського документа-проведення окремої зустрічі ОБСЄ для обговорення посилення і переміщення військ Росії. Така зустріч має відбутися протягом 48 годин, ймовірно 15 лютого", - заявив Ніколенко.

Він також додав, що у разі отримання незадовільної інформації під час зустрічі ОБСЄ, Кулеба ініціює проведення спільного засідання Постійної ради та форуму співробітництва з безпеки.

"У п'ятницю, у разі отримання незадовільної інформації під час зустрічі у вівторок, Кулеба ініціюватиме проведення в ОБСЄ спільного засідання Постійної ради та форуму співробітництва з безпеки. Не тільки для обговорення ситуації на кордонах України, а й для можливого вироблення рекомендацій і подальших кроків щодо Росії", - підкреслив Ніколенко.