Встреча в нормандском формате может состояться 24 или 26 ноября

Встреча лидеров стран "нормандской четверки" (Украина, Германия, Франция, РФ) может состояться 24 или 26 ноября 2019 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информированный источник.

Но также обсуждаются и другие даты, отметил собеседник агентства.

Напомним, 5 ноября министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что встреча в нормандском формате произойдет в течение следующих недель. Он подчеркнул, что договоренности, достигнутые в рамках Минского процесса сейчас воплощаются и эту динамику планируют использовать. По его словам, в вопросе достижения мира на Донбассе, существуют определенные "предпосылки, которые все еще не были выполнены".

Добавим, министр иностранных дел Вадим Пристайко 4 ноября заявил, что Российская Федерация требует согласовать документ, который будет итогом саммита "нормандской четверки", перед самой встречей лидеров Украины, РФ, Германии и Франции.

Ранее сообщалось, что у президента России Владимира Путина заявили, что глава РФ заинтересован в проведении встречи с лидерами Германии, Франции и Украины в нормандском формате в условиях срочной необходимости. Кроме того, российская сторона считает преждевременным утверждать, что саммит "нормандской четверки" пройдет до конца 2019 года.