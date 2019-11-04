Пристайко: РФ требует согласовать документ перед нормандским саммитом

Фото: Вадим Пристайко (РБК-Украина)

РФ настаивает на подготовке итогового документа до встречи "нормандской четверки"

Российская Федерация требует согласовать документ, который будет итогом саммита "нормандской четверки", перед самой встречей лидеров Украины, РФ, Германии и Франции. Об этом на брифинге заявил министр иностранных дел Вадим Пристайко, передает корреспондент РБК-Украина.

В частности, он подтвердил, что российская сторона выдвигает требования о подготовке документа.

"В сентябре, когда мы договаривались, было всего два требования: "формула Штайнмайера" и разведение на трех участках. Мы завершаем сейчас третий участок, а российская сторона начинает говорить о документе, который стороны должны согласовать. Этого требования не было, хотя если это документ, который должен быть по результатам встречи, это можно подготовить. Мы готовы к этой встрече и надеемся, что если не будет обстрелов, начнем разведение в Петровском", - добавил Пристайко.

Напомним, до этого Пристайко заявил, что разведение сил в Петровском завершает выполнение условий для проведения нормандского саммита.

Отметим, вчера у президента России Владимира Путина заявили, что он заинтересован в проведении встречи с лидерами Германии, Франции и Украины в нормандском формате в условиях срочной необходимости.