Зустріч у нормандському форматі може відбутися в найближчі тижні, - країни G7

Фото: саміт G7 у Франції (Associated Press)

Зустріч в нормандському форматі згадали в спільній декларації по завершенню саміту G7

Зустріч у нормандському форматі щодо врегулювання ситуації на Донбасі може відбутися вже в найближчі тижні. Про це йдеться в спільній декларації лідерів країн G7 за підсумками саміту у Франції.

У декларації, розміщенній на сайті адміністрації французького президента Еммануеля Макрона, йдеться, що організацією нормандської зустрічі займатимуться Франція та Німеччина.

"В найближчі тижні Франція та Німеччина організує саміт у нормандському форматі для досягнення відчутних результатів", - зазначено спільній в декларації.

Нагадаємо, раніше канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що саміт у нормандському форматі за участі лідерів України, Німеччини, Франції та Росії планується в найближчому майбутньому. Тоді ж вона додала, що саміт щодо ситуації на сході України відбудеться у Парижі.

Також РБК-Україна писало, що президент Франції Еммануель Макрон анонсував зустріч радників нормандського формату. За словами Макрона, зовнішньополітичні радники повинні зустрітися через декілька днів.

Крім того, Макрон в ході зустрічі з російським президентом Володимиром Путіним, заявив про те, що зустріч у "нормандському форматі" щодо врегулювання ситуації на Донбасі може відбутися в найближчі тижні.