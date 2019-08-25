Меркель заявила о ближайших планах провести саммит в нормандском формате

Фото: Ангела Меркель (РБК-Украина)

Саммит должен состоятся в Париже

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила о планировании саммита в нормандском формате. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sueddeutsche.

Меркель рассказала, что скоро планируется саммит с участием президентов Украины и России - Владимира Зеленского и Владимира Путина. Встреча в нормандском формате состоится в Париже.

Позже в Кремле заявили, что новый саммит прорабатывается, но ему должна предшествовать большая "домашняя работа".

В начале июля президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение, в котором предложил лидеру Российской Федерации Владимиру Путину новый формат переговоров относительно ситуации на Донбассе с участием президента США Дональда Трампа, премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона.

Позже сообщалось, что в Кремле видят начало и развитие диалога между президентом Украины Владимиром Зеленским и российским лидером Владимиром Путиным. Так, Путин заявил, что переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским внушают "осторожный оптимизм". Однако он добавил, что переговоры по решению конфликта на Донбассе возможны лишь в нормандском формате.

Добавим, поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор заявил, что предложение президента Украины Владимира Зеленского изменить нормандский формат, приобщив к нему США, рассматривается в Вашингтоне. Тейлор отметил, что в Вашингтоне считают такое предложение интересным.