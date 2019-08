Макрон допустил встречу "нормандской четверки" в ближайшее время

Встреча в нормандском формате может состоятся в ближайшие недели

Президент Франции Эмануэль Макрон на встрече с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным заявил, что встреча в нормандском формате может состоятся в ближайшее время. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AFP.

По его словам, саммит в формате "нормандской четверки" по Украине состоится в ближайшие недели.

#BREAKING French President Macron says seeks four-way summit on Ukraine in 'next weeks' pic.twitter.com/SrVmhyEtue