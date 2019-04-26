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Встреча в нормандском формате в ближайшие недели не планируется, - Климкин

Новости » Политика    26.04.2019 - 16:20
Встреча в нормандском формате в ближайшие недели не планируется, - Климкин
Фото: Павел Климкин (РБК-Украина)

Ранее Петр Порошенко анонсировал встречу в норманнском формате в июне

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что в ближайшие недели встреча лидеров стран нормандского формата - Украины, России, Франции и Германии - не планируется. Об этом он заявил во время брифинга.

Кроме того, по его словам, министерская встреча также не планируется.

"Я не знаю о планировании встречи в нормандском формате на высшем уровне в ближайшие недели. Также речь не идет о министерское встрече", - сказал Климкин.

Напомним, ранее президент Петр Порошенко заявил, что в июне 2019 года должен состояться саммит нормандского формата, на котором будет поднят вопрос вывода российских войск из Украины.

Ранее Климкин заявлял, что встреча в нормандском формате возможна после того, как Украина, Германия и Франция согласуют реальную повестку дня по поводу урегулирования на Донбассе. В частности, Климкин заявил, что встреча в нормандском формате необходима, однако готов принять в ней участие только при условии согласовании с Германией и Францией реальной повестки дня.

26 ноября в Берлине прошла встреча политических директоров стран нормандской четверки, на которой стороны обсудили российскую атаку в Керченском проливе.

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