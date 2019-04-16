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Порошенко анонсировал встречу "нормандской четверки" в июне

Новости » Политика    16.04.2019 - 20:40
Порошенко анонсировал встречу "нормандской четверки" в июне
Фото: Петр Порошенко (president.gov.ua)

Президент подчеркнул, что во время встречи нормандской четверки будут подписаны документы о выводе войск РФ

Президент Петр Порошенко заявил, что в июне 2019 года должен состояться саммит нормандского формата, на котором будет поднят вопрос вывода российских войск из Украины. Об этом он заявил в эфире телеканала "112 Украина".

Порошенко сообщил, что встреча может произойти в День высадки союзников в Нормандии (6 июня, - ред.).

"Уже в мае или в начале июня будут подписаны документы нормандского формата, где будет предусмотрен вывод российских войск с украинской территории, вывод тяжелой техники и артиллерии, разоружения незаконных вооруженных формирований и принятие решения о введении голубых касок ООН", - сказал президент.

Как писало РБК-Украина ранее, глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что Берлин выступает за сохранение роли Германии и Франции в качестве посредников во время переговоров относительно урегулирования конфликта на Донбассе.

Добавим, ранее глава Министерства иностранных дел Павел Климкин заявил, что встреча в нормандском формате возможна после того, как Украина, Германия и Франция согласуют реальную повестку дня по поводу урегулирования на Донбассе.

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