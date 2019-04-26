Зустріч в нормандському форматі в найближчі тижні не планується, - Клімкін

Фото: Павло Клімкін (РБК-Україна)

Раніше Петро Порошенко анонсував зустріч в норманнском форматі у червні

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що в найближчі тижні зустріч лідерів країн нормандського формату - України, Росії, Франції та Німеччини - не планується. Про це він заявив під час брифінгу.

Крім того, за його словами, міністерська зустріч також не планується.

"Я не знаю про планування зустрічі в нормандському форматі на вищому рівні в найближчі тижні. Також мова не йде про міністерське зустрічі", - сказав Клімкін.

Нагадаємо, раніше президент Петро Порошенко заявив, що в червні 2019 року має відбутися саміт нормандського формату, на якому буде піднято питання виведення російських військ з України.

Раніше Клімкін заявляв, що зустріч в нормандському форматі можлива після того, як Україна, Німеччина і Франція узгодять реальний порядок денний з приводу врегулювання на Донбасі. Зокрема, Клімкін заявив, що зустріч в нормандському форматі необхідна, проте готовий взяти в ній участь лише за умови погодження з Німеччиною і Францією реальної порядку денного.

26 листопада у Берліні пройшла зустріч політичних директорів країн нормандської четвірки, на якій сторони обговорили російську атаку в Керченській протоці.