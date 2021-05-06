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Следующая встреча "нормандских советников" пройдет в очном формате: Ермак рассказал когда

Новина українською → Украина, Четверг 06 мая 2021 16:59
Следующая встреча "нормандских советников" пройдет в очном формате: Ермак рассказал когда Фото: Андрей Ермак, руководитель Офиса президента (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак анонсировал новую встречу советников лидеров Украины, Германии, Франции и России. Планируется, что переговоры советников "нормандской четверки" состоятся в мае 2021 года.

Об этом говорится на сайте Офиса президента.

Как рассказал Ермак, ожидается, что следующая встреча "нормандских советников" уже будет проходить не в формате видеоконференции, а состоится в очном формате.

Других подробностей предстоящей встречи руководитель Офиса президента не раскрыл. Украину на переговорах "нормандских советников" представляет именно Ермак.

Напомним, в середине апреля стороны переговоров высказали предложение относительно места проведения встречи советников "нормандской четверки". Переговоры "нормандских советников" предложили провести на линии разграничения на Донбассе.

Кроме того, представитель Кремля предлагал пригласить на встречу в нормандском формате представителей так называемых "ЛНР" и "ДНР".

Прошлая встреча советников "нормандской четверки" состоялась 19 апреля. Тогда стороны переговоров подтвердили стремление к прекращению огня на Донбассе.

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Новости Украины Политика Нормандский формат встреча советник Андрей Ермак Донбасс
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