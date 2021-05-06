Следующая встреча "нормандских советников" пройдет в очном формате: Ермак рассказал когда

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак анонсировал новую встречу советников лидеров Украины, Германии, Франции и России. Планируется, что переговоры советников "нормандской четверки" состоятся в мае 2021 года.

Об этом говорится на сайте Офиса президента .

Как рассказал Ермак, ожидается, что следующая встреча "нормандских советников" уже будет проходить не в формате видеоконференции, а состоится в очном формате.

Других подробностей предстоящей встречи руководитель Офиса президента не раскрыл. Украину на переговорах "нормандских советников" представляет именно Ермак.