Украина, Польша и Литва проводят переговоры в Люблине

Фото: переговоры (twitter.com/DmytroKuleba)

Стороны обсуждают дальнейшее сотрудничество

В Люблине (Польша) начались переговоры министров иностранных дел Украины, Польши и Литвы. Они обсуждают дальнейшее сотрудничество стран.

Об этом глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил на своей странице в Twitter.

Отметим, тем обсуждений Кулеба не опубликовал.

"Сегодня мы встречаемся в Люблине, Польша, с министром иностранных дел Литвы Линасом Линкявичусом и министром иностранных дел Польши Яцеком Чапутовичем для важных трехсторонних переговоров и решений, которые укрепят связи между нашими странами и подчеркнут их важную роль в Центральной Европе", - написал министр.

Напомним, строительство российского газопровода "Северный поток-2" угрожает энергетической безопасности Европы, Украина и Польша не допустят реализации этого проекта.

Ранее сообщалось, что Украина пригласила Польшу для участия в платформе с деоккупации Крымского полуострова, она может стать одним из лидеров платформы.