ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Украина, Польша и Литва проводят переговоры в Люблине

Люблин, Вторник 28 июля 2020 11:28
Украина, Польша и Литва проводят переговоры в Люблине
Фото: переговоры (twitter.com/DmytroKuleba)
Автор: Анастасия Рокитна

Стороны обсуждают дальнейшее сотрудничество

В Люблине (Польша) начались переговоры министров иностранных дел Украины, Польши и Литвы. Они обсуждают дальнейшее сотрудничество стран.

Об этом глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил на своей странице в Twitter.

Отметим, тем обсуждений Кулеба не опубликовал.

"Сегодня мы встречаемся в Люблине, Польша, с министром иностранных дел Литвы Линасом Линкявичусом и министром иностранных дел Польши Яцеком Чапутовичем для важных трехсторонних переговоров и решений, которые укрепят связи между нашими странами и подчеркнут их важную роль в Центральной Европе", - написал министр.

Напомним, строительство российского газопровода "Северный поток-2" угрожает энергетической безопасности Европы, Украина и Польша не допустят реализации этого проекта.

Ранее сообщалось, что Украина пригласила Польшу для участия в платформе с деоккупации Крымского полуострова, она может стать одним из лидеров платформы.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины ПольшаЛитваУкраина
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь