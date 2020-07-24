Платформа по деоккупации Крыму: Украина хочет видеть участниками США и Британию

Фото: Денис Шмыгаль и Жозеп Боррель (kmu.gov.ua)

Об этом Шмыгаль заявил в беседе с представителем ЕС Боррелем

Украина хочет видеть участниками новой платформы по деоккупации Крыма Соединенные Штаты и Великобританию. Также в платформе хотят видеть Францию ​​и Германию.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время рабочего визита в Брюссель, передает правительственный портал.

В ходе визита он встретился с высоким представителем Европейского союза Жозепом Боррелем. Одной из тем встречи была ситуация безопасности на Донбассе и вопросы деоккупации Крыма.

Шмыгаль подчеркнул, что Министерство иностранных дел финализировало концепцию создания специального международного формата для Крыма - Международной платформы "Крым - это Украина".

"На первом этапе это будет консультативно-координационный формат. Однако, в будущем мы не исключаем его превращения в переговорный", - пояснил глава Кабмина.

Шмыгаль добавил, что среди ключевых участников новой платформы Украина хотела бы видеть государств-гарантов украинской безопасности, в частности США, Великобританию и Францию, Германию как ключевую участницу нормандского формата, а также региональных партнеров, которые заинтересованы в решении крымского вопроса и прекращении агрессивной политики РФ.

"Мы надеемся и на поддержку этой инициативы со стороны ЕС, НАТО и государств-членов, как и других партнеров, которые продемонстрировали свою поддержку введением крымских пакетов санкций", - сказал премьер.

В свою очередь Боррель отметил, что безопасность Украины - это безопасность Европы, а потому ЕС продолжит активную и конструктивное сотрудничество с Украиной.

Напомним, замминистра иностранных дел Эмине Джапарова заявила, что Украина подготовила стратегию деоккупации Крыму, но она пока не публичная.

Как писало РБК-Украина, ранее глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что на примере Крыма Украина покажет пример успешной деоккупации захваченной территории.