Встреча лидеров "нормандской четверки" может состояться в сентябре, - посол Франции

Посол Франции и Украине Этьен де Понсен заявил, что президент Эммануэль Макрон активно работает над тем, чтобы встреча лидеров нормандского формата состоялась в сентябре. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укринформ".

Он подчеркнул, что Макрон уделяет особое внимание этому вопросу, поэтому запланированная встреча, вероятно, состоится.

"Я могу подтвердить, что сегодня происходят очень тесные контакты на уровне президента Республики Макрона с канцлером Германии Меркель и одновременно президентами Зеленским и Путиным в надежде провести эту встречу еще до конца текущего месяца", - сказал де Понсен.

Относительно ее повестки дня он отметил, что на его должности ему будет "немного неуместно вдаваться в детали этих переговоров, которые сейчас проходят очень интенсивно".

"Тем не менее, всем более менее известны те пункты, которые рассматриваются, как, возможно, предварительные условия, - это реализация минский договоренностей, которая фигурирует в центре этих переговоров", - отметил дипломат.

Ранее сообщалось, что принимая верительную грамоту от посла Франции президент Украины Владимир Зеленский отметил роль Франции в рамках нормандского формата.

Напомним, министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан на пресс-конференции в Москве 9 сентября предложил, чтобы уже в ближайшие дни в Париже состоялся саммит "нормандской четверки".