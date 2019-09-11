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Зеленский принял верительные грамоты от послов пяти стран

Новости » Политика    11.09.2019 - 22:29
Зеленский принял верительные грамоты от послов пяти стран
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Президент Украины встретился с послами Эстонии, Франции, Австрии, Голландии и Великобритании

Президент Украины Владимир Зеленский принял верительные грамоты от послов Эстонии, Франции, Австрии, Голландии и Великобритании. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Сообщается, президент Украины встретился послами Каймо Кууском (Эстония), Этьеном де Понсена (Франция), Гернотом Пфандлерой (Австрия), Иоганнесом Германном Адрианусом де Молой (Голландия) и Мелиндой Симмонс (Великобритания).

Во время встречи Зеленский поблагодарил послов за поддержку Украины на международной арене и помощь в проведении реформ. В частности, президент выразил надежду на активизацию торгово-экономического сотрудничества с Эстонией. Также Зеленский отметил роль Франции в рамках нормандского формата. Австрию поблагодарил за поддержку суверенитета Украины и помощи в преодолении последствий российской агрессии. С послом Голландии обсудил ситуация с безопасностью на Донбассе, а также поблагодарил Нидерланды за готовность притянуть к ответственности виновников крушения самолета Boeing-777 Malaysia Airlines. Великобритании выразил благодарность за помощь в проведении реформ и укреплении оборонной способности Украины.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в марте Министерство иностранных дел приняло верительные грамоты от послов Польши и Аргентины.

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