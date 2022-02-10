Встреча в Берлине. У советников "нормандской четверки" сегодня новый раунд переговоров

Встреча в Берлине

10 февраля в столице Германии пройдет очередной раунд переговоров в нормандском формате. Его анонсировали во время парижской встречи советников "четверки" две недели назад.

В четверг в Берлине соберется тот же состав участников - политические советники глав государств. Украину на переговорах представит Андрей Ермак. Руководитель Офиса президента накануне заразился коронавирусом, но успел поправиться до встречи.

От России на встрече будет присутствовать Дмитрий Козак, от Германии - Йенс Плетнер, от Франции - Эммануэль Бонн.

Что обсудят

Для украинской стороны на встрече приоритетными являются вопросы безопасности и выполнение Минских соглашений. Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил о неизменной позиции на переговорах и подчеркнул, что Украина не будет вести никакого прямого диалога с ОРДЛО.

Министр назвал задачей максимум встречи разблокировку работы Трехсторонней контактной группы по Донбассу. А как минимум - продолжение работы нормандского формата и планирование новых встреч, что показало бы намерение России оставаться в дипломатическом треке отношений.

Замглавы украинской делегации в ТКГ Андрей Костин главным ожиданием от предстоящей встречи назвал разблокировку Россией решения гуманитарных вопросов. Также по его словам, на переговорах поднимут вопрос необходимости соблюдения "режима тишины" на Донбассе.

Переговорщик от РФ Дмитрий Козак сообщил, что встреча в Берлине должна стать продолжением контактов, которые произошли во время парижских переговоров советников "Нормандии". Он отметил, что стороны попытаются "найти развязки по всем проблемам, которые не решены".

Чем завершилась прошлая встреча нормандских советников

Переговоры политсоветников "нормандской четверки" 26 января в Париже стали первой встречей за два года в очной формате, по итогам которой стороны согласовали финальное коммюнике.

В нем участники переговоров подтвердили приверженность Минским соглашениям, выступили за соблюдение режима прекращения огня на Донбассе. Стороны договорились о следующей встрече, чтобы продолжить обсуждение проблемных вопросов.

Представитель от Украины Андрей Ермак назвал встречу в Париже "реанимацией нормандского формата", но отметил, что разговор был непростым.

Политсоветник от РФ Дмитрий Козак по итогам переговоров сообщил, что проведение встречи лидеров "нормандской четверки" будет возможно только после решения вопроса об особом статусе Донбасса.

Главное о нормандском формате

Работа нормандского формата возобновилась в 2022 году после двухлетнего перерыва. Инициаторами активизации переговоров стали главы Франции и Германии на фоне обострения российско-украинских отношений и угрозы эскалации конфликта.

Последняя личная встреча советников "нормандской четверки" состоялась осенью 2020 года. Лидеры Украины, России, Франции и Германии не проводили переговоров с декабря 2019 года.

С момента основания нормандского формата в 2014 году из-за войны на Донбассе всего прошло 6 саммитов на высшем уровне. Наиболее значимыми были переговоры в столице Беларуси в феврале 2015 года.

Тогда стороны согласовали Минские договоренности - комплекс мер по урегулированию конфликта на востоке Украины. Проблемы в реализации данных соглашений обсуждались на каждой последующей встрече "Нормандии".