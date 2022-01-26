Советники "нормандской четверки" договорились о еще одной встрече: где и когда
Фото: замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак (kremlin.ru)
Замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак заявил, что еще одна встреча советников "нормандской четверки" состоится через две недели. В следующий раз она пройдет в Берлине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг.
"Мы провели инвентаризацию разночтений и договорились провести дополнительные внутригосударственные консультации, чтобы через две недели встретиться в Берлине и попытаться найти развязки по всем проблемам, которые не разрешены", - заявил Козак.
Напомним, сегодня состоялась встреча советников нормандского формата. Она длилась более восьми часов.