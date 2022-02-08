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Переговоры в Берлине могут приблизить саммит "нормандской четверки", - Зеленский

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Киев, Вторник 08 февраля 2022 15:15
Переговоры в Берлине могут приблизить саммит "нормандской четверки", - Зеленский Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Илона Свиридова

Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что нормандская встреча советников в Берлине сможет приблизить саммит на уровне лидеров. Киев рассчитывает, что саммит может пройти в ближайшее время.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его брифинг по итогам встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

"Мы ожидаем, что в ближайшее время сможем провести переговоры лидеров. Надеемся, переговоры в Берлине (политических советников, - ред.) приблизят нас к саммиту "Норманди", - заявил Зеленский.

Напомним, очередная встреча политических советников лидеров нормандского формата пройдет в Берлине 10 февраля. Украинские интересы будет представлять глава Офиса президента Андрей Ермак, который накануне выздоровел от коронавируса.

Как заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, задача максимум для Украины на этой встрече - это разблокирование работы Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по вопросам мирного урегулирования на Донбассе.

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