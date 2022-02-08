Переговоры в Берлине могут приблизить саммит "нормандской четверки", - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что нормандская встреча советников в Берлине сможет приблизить саммит на уровне лидеров. Киев рассчитывает, что саммит может пройти в ближайшее время.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его брифинг по итогам встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

"Мы ожидаем, что в ближайшее время сможем провести переговоры лидеров. Надеемся, переговоры в Берлине (политических советников, - ред.) приблизят нас к саммиту "Норманди", - заявил Зеленский.