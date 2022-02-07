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Разблокировать ТКГ. Названа задача максимум на нормандской встрече в Берлине

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Киев, Понедельник 07 февраля 2022 18:11
Разблокировать ТКГ. Названа задача максимум на нормандской встрече в Берлине Фото: министр иностранных дел Дмитрий Кулеба (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал задачу максимум на нормандской встрече политических советников в Берлине. По его словам, Киев заинтересован в том, чтобы разблокировать работу Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой его брифинг по итогам встречи с немецкой коллегой Анналеной Бербок.

"Мы работаем над тем, чтобы как минимум после встречи в Берлине переговоры на уровне советников нормандского формата продолжились, была запланирована еще одна встреча. Потому что это будет означать, что Россия остается на дипломатическом треке. Как максимум, мы надеемся, что будут наработаны конкретные решения о том, как разблокировать работу ТКГ и сдвинуться с места", - заявил Кулеба.

По его словам, все слухи в украинских СМИ о том, что будет обсуждаться в Берлине, не соответствуют действительности.

"Украина не ездит ни на одни переговоры для того, чтобы сдавать свои позиции. И переговоры в Берлине не станут исключением", - добавил министр.

Напомним, встреча политических советников в нормандском формате запланирована на 10 февраля, сегодня стало известно, что переговорщик от Украины Андрей Ермак выздоровел от COVID и примет в ней участие.

Как заявлял переговорщик от России Дмитрий Козак, стороны намерены встретиться в Берлине и "попытаться найти развязки по всем проблемам, которые не решены".

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