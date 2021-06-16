Встреча Байдена и Путина: кто вошел в составы делегаций

Стали известны составы делегаций США и России во время второго раунда переговоров между президентами Джо Байденом и Владимиром Путиным в Женеве. Делегаты присоединятся к лидерам государств после их первой встречи в рамках саммита.
"После первоначальной двусторонней встречи между президентами Байденом и Путиным и их высокопоставленными дипломатами (госсекретарем Энтони Блинкеном и министром иностранных дел Сергеем Лавровым) встреча расширится", - говорится в сообщении.
Кто присоединится к Байдену во время второго раунда переговоров:
Госсекретарь США Энтони Блинкен
Советник по национальной безопасности Джейк Салливан
Заместитель государственного секретаря по политическим вопросам Виктория Нуланд
главный советник Совета национальной безопасности по России Эрик Грин
Джон Салливан, посол США в России, покинувший Москву в апреле на фоне обострения напряженности.
Кто присоединится к Путину:
Министр иностранных дел России Сергей Лавров
помощник президента РФ Юрий Ушаков;
пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков;
посол России в США Анатолий Антонов;
глава Генштаба РФ Валерий Герасимов;
замглавы МИД Сергей Рябков (курирует, в том числе, отношения с США);
заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак (курирует украинские вопросы);
спецпредставитель по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев.
Напомним, ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что на встрече Путина и Байдена могут принять совместные документы, однако они будут неподписанными. Также не планируется принимать какие-либо документы в сфере кибербезопасности.