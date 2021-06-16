Зустріч Байдена і Путіна: хто увійшов в склади делегацій

Стали відомі склади делегацій США і Росії під час другого раунду перемовин між президентами Джо Байденом і Володимиром Путіним в Женеві . Делегати долучаться до лідерів держав після їхньої першої зустрічі в рамках саміту.

"Після початкової двосторонньої зустрічі між президентами Байденом і Путіним і їх високопоставленими дипломатами (держсекретарем Ентоні Блінкеном і міністром закордонних справ Сергієм Лавровим) зустріч розшириться", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков заявив, що на зустрічі Путіна і Байдена можуть прийняти спільні документи, проте вони будуть непідписними. Також не планується приймати будь-які документи у сфері кібербезпеки.

Відзначимо, український міністр закордонних справ Дмитро Кулеба впевнений, що тема України буде однією з найважливіших під час переговорів Байдена і Путіна.