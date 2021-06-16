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Зустріч Байдена і Путіна: хто увійшов в склади делегацій

Автор: Андрій Василюк

Стали відомі склади делегацій США і Росії під час другого раунду перемовин між президентами Джо Байденом і Володимиром Путіним в Женеві. Делегати долучаться до лідерів держав після їхньої першої зустрічі в рамках саміту.

Про це повідомляє СNN.

"Після початкової двосторонньої зустрічі між президентами Байденом і Путіним і їх високопоставленими дипломатами (держсекретарем Ентоні Блінкеном і міністром закордонних справ Сергієм Лавровим) зустріч розшириться", - йдеться в повідомленні.

Хто долучиться до Байдена під час другого раунду переговорів:

  • Держсекретар США Ентоні Блінкен
  • Радник з національної безпеки Джейк Салліван
  • Заступник державного секретаря з політичних питань Вікторія Нуланд
  • головний радник Ради національної безпеки щодо Росії Ерік Грін
  • Джон Салліван, посол США в Росії, який покинув Москву в квітні на тлі загострення напруженості.

Хто приєднається до Путіна:

  • Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров
  • помічник президента РФ Юрій Ушаков;
  • прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков;
  • посол Росії в США Анатолій Антонов;
  • глава Генштабу РФ Валерій Герасимов;
  • заступник голови МЗС Сергій Рябков (курує тому числі відносини з США);
  • заступник голови адміністрації президента РФ Дмитро Козак (курує українські питання);
  • спецпредставник з сирійського врегулювання Олександр Лаврентьєв.

Нагадаємо, раніше прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков заявив, що на зустрічі Путіна і Байдена можуть прийняти спільні документи, проте вони будуть непідписними. Також не планується приймати будь-які документи у сфері кібербезпеки.

Відзначимо, український міністр закордонних справ Дмитро Кулеба впевнений, що тема України буде однією з найважливіших під час переговорів Байдена і Путіна.

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