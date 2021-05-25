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Встреча Байдена и Путина состоится 15-16 июня в Женеве, - CNN

Автор: Дмитрий Кузнецов

Встреча президентов США и РФ Джо Байдена и Владимира Путина скорее всего пройдет в Женеве 15-16 июня. Именно этот город и даты называют источники в Белом доме.

Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники.

По словам собеседников издания, Женева стала последним претендентом на проведение саммита США-РФ на высшем уровне. Они отмечают, что встреча Байдена и Путина может состояться 15-16 июня по завершению первой международной поездки американского лидера после вступления в должность.

В Белом доме отказались прокомментировать окончательный выбор города, где встретятся президенты США и РФ, до окончательного уточнения деталей.

Напомним, в Кремле сегодня отметили, что на повестке встречи Байдена и Путина будут стратегическая стабильность и контроль над вооружениями. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что обсуждать повестку нужно после подтверждения факта встречи.

Ранее сообщалось, что советник по вопросам нацбезопасности Белого дома Джейк Салливан и секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев провели консультации перед встречей президентов Джо Байдена и Владимира Путина.

Напомним, что работа по организации встречи президентов США и РФ Джо Байдена и Владимира Путина продолжается. Место и дата проведения саммита на высшем уровне пока не определены.

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