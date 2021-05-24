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В Белом доме пока не готовы назвать место и время встречи Байдена и Путина

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Вашингтон, Понедельник 24 мая 2021 19:53
В Белом доме пока не готовы назвать место и время встречи Байдена и Путина Фото: Джен Псаки, пресс-секретарь Белого дома (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Работа по организации встречи президентов США и РФ Джо Байдена и Владимира Путина продолжается. Место и дата проведения саммита на высшем уровне пока не определены.

Об этом в ходе регулярного брифинга сообщила глава пресс-службы Белого дома Джен Псаки.

"Мы не готовы назвать место и время встречи", - сказала Псаки.

Она пояснила, что "работа над деталями" саммита двух лидеров продолжается.

Напомним, накануне корреспондент NBC News Джефф Беннет сообщил, что встреча Байдена и Путина скорее всего пройде тв Женеве. По словам журналиста, именно этот город называют его источники в Белом доме.

Отметим, ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен говорил, что встреча Байдена и Путина пройдет в ближайшие недели.

В Кремле в свою очередь утверждали, что Путин примет решение о встрече со своим американским коллегой Джо Байденом после анализа переговоров министра иностранных дел Сергея Лаврова с Блинкеном.

Президент Владимир Зеленский полагает, что встреча лидеров США и Российской Федерации может нести угрозы для Украины, в частности, такую как отмена санкций против российского газопровода "Северный поток-2".

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