В Белом доме пока не готовы назвать место и время встречи Байдена и Путина

Работа по организации встречи президентов США и РФ Джо Байдена и Владимира Путина продолжается. Место и дата проведения саммита на высшем уровне пока не определены.

Об этом в ходе регулярного брифинга сообщила глава пресс-службы Белого дома Джен Псаки .

Напомним, накануне корреспондент NBC News Джефф Беннет сообщил, что встреча Байдена и Путина скорее всего пройде тв Женеве. По словам журналиста, именно этот город называют его источники в Белом доме.

Она пояснила, что "работа над деталями" саммита двух лидеров продолжается.

"Мы не готовы назвать место и время встречи", - сказала Псаки.

Отметим, ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен говорил, что встреча Байдена и Путина пройдет в ближайшие недели.

В Кремле в свою очередь утверждали, что Путин примет решение о встрече со своим американским коллегой Джо Байденом после анализа переговоров министра иностранных дел Сергея Лаврова с Блинкеном.

Президент Владимир Зеленский полагает, что встреча лидеров США и Российской Федерации может нести угрозы для Украины, в частности, такую как отмена санкций против российского газопровода "Северный поток-2".