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США и Россия провели консультации перед встречей Байдена и Путина

Новина українською →
США, Россия, Вторник 25 мая 2021 01:52
США и Россия провели консультации перед встречей Байдена и Путина Фото: президент США Джо Байден и президент РФ Владимир Путин (Official White House Photo by David Lienemann)
Автор: Даша Харченко

Советник по вопросам нацбезопасности Белого дома Джейк Салливан и секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев провели консультации перед встречей президентов Джо Байденом и Владимиром Путиным. Консультации касались вопросов безопасности.

Об этом говорится в официальном сообщении Белого дома.

Отмечается, что встреча стала продолжением недавних дискуссий, проведенных в Рейкьявике между государственным секретарем Энтони Блинкеном и министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

"Дискуссия стала важным шагом в подготовке к запланированному саммиту, дата и место проведения которого будут объявлены позже",- отмечается в сообщении.

В Белом доме назвали дискуссии, несмотря на разногласия, конструктивными.

В Вашингтоне выразили уверенность, что с Россией можно достичь взаимоприемлемых решений в ряде сфер. Кроме того, отмечается, что нормализация американо-российских отношений отвечает интересам обеих стран и будет способствовать глобальной предсказуемости и стабильности.

Ранее сообщалось, что работа по организации встречи президентов США и РФ Джо Байдена и Владимира Путина продолжается. Место и дата проведения саммита на высшем уровне пока не определены.

Отметим, ранее Государственный секретарь США Энтони Блинкен говорил, что встреча Байдена и Путина пройдет в ближайшие недели.

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