Встреча Байдена и Путина состоится 15-16 июня в Женеве, - CNN

Встреча президентов США и РФ Джо Байдена и Владимира Путина скорее всего пройдет в Женеве 15-16 июня. Именно этот город и даты называют источники в Белом доме.

Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники.

По словам собеседников издания, Женева стала последним претендентом на проведение саммита США-РФ на высшем уровне. Они отмечают, что встреча Байдена и Путина может состояться 15-16 июня по завершению первой международной поездки американского лидера после вступления в должность. В Белом доме отказались прокомментировать окончательный выбор города, где встретятся президенты США и РФ, до окончательного уточнения деталей.