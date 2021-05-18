UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Встреча Байдена и Путина может пройти в одной из дипломатических столиц Европы

Автор: РБК-Украина

Встреча президента США Джо Байдена с российским коллегой Владимиром Путиным может пройти в одной из дипломатических столиц Европы. При этом на сегодня конкретных договоренностей о дате нет.

Об этом заявил замглавы российского МИД Сергей Рябков, передает "РИА Новости".

"Сейчас прорабатываются разные аспекты этого вопроса. Мы зафиксировали все, что говорилось на эту тему американской стороной, в том числе на самом высоком уровне… Если и когда окончательная договоренность о саммите будет достигнута, подготовка будет глубокой и потребует определенного времени", - отметил он.

По его словам, будущий саммит рассматривается как крупнейшее мероприятие в отношениях России и США. Но пока нет никакой ясности о времени и месте проведения встречи Байдена и Путина. Рябков добавил, что если договоренность будет достигнута, встреча пройдет в одной из "дипломатических столиц Европы".

При этом не исключено, что саммит может принять Швейцария.

Напомним, ранее у Путина заявляли, что формат встречи с Байденом определят эпидемиологи.

Ожидается, что саммит пройдет в июне во время турне президента США по Европе, но даты до сих пор нет.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Владимир ПутинДжозеф Байденвстреча