Встреча Путина и Байдена может пройти в Швейцарии

Встреча президента США Джозефа Байдена и президента Российской Федерации Владимира Путина может пройти в Швейцарии. Именно эта страна, по мнению источника в российском правительстве, является вероятной для проведения самита двух лидеров.

Об этом со ссылкой на росСМИ сообщает Reuters .

Белый дом, в свою очередь, заявил, что разногласия между Вашингтоном и Москвой необходимо разрешить до такой встречи. В Кремле говорят, что изучают возможность проведения саммита.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен должны провести переговоры в конце этой недели в Исландии. Ожидается, что они обсудят подготовку к потенциальному саммиту.