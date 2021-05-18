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Встреча Путина и Байдена может пройти в Швейцарии

Новина українською →
Швейцария , Вторник 18 мая 2021 04:02
Встреча Путина и Байдена может пройти в Швейцарии Коллаж РБК-Украина: президент США Джо Байден и президент РФ Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Наталья Скороход

Встреча президента США Джозефа Байдена и президента Российской Федерации Владимира Путина может пройти в Швейцарии. Именно эта страна, по мнению источника в российском правительстве, является вероятной для проведения самита двух лидеров.

Об этом со ссылкой на росСМИ сообщает Reuters.

Белый дом, в свою очередь, заявил, что разногласия между Вашингтоном и Москвой необходимо разрешить до такой встречи. В Кремле говорят, что изучают возможность проведения саммита.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен должны провести переговоры в конце этой недели в Исландии. Ожидается, что они обсудят подготовку к потенциальному саммиту.

Ранее Байден предложил провести переговоры с Путиным 15-16 июня в одной из европейских стран.

Напомним, президент США Джо Байден заявил, что готов встретиться с Владимиром Путиным.

Ранее сообщалось, что встреча Путина и Байдена может произойти в июне. Лидеры двух стран обсудят разногласия и поговорят об Украине.

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