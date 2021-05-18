Зустріч Байдена і Путіна може пройти в одній з дипломатичних столиць Європи

Зустріч президента США Джо Байдена з російським колегою Володимиром Путіним може пройти в одній з дипломатичних столиць Європи. При цьому на сьогодні конкретних домовленостей про дату немає.
Про це заявив заступник голови російського МЗС Сергій Рябков, передає "РИА Новости".
"Зараз опрацьовуються різні аспекти цього питання. Ми зафіксували все, що говорилося на цю тему американською стороною, в тому числі на найвищому рівні... Яякщо і коли остаточна домовленість про саміт буде досягнута, підготовка буде глибокою і потребуватиме певного часу", - зазначив він.
За його словами, майбутній саміт розглядається як найбільший захід у відносинах Росії і США. Але поки немає ніякої ясності про час і місце проведення зустрічі Байдена і Путіна. Рябков додав, що якщо домовленість буде досягнута, зустріч пройде в одній з "дипломатичних столиць Європи".
При цьому не виключено, що саміт може прийняти Швейцарія.
Нагадаємо, раніше у Путіна заявляли, що формат зустрічі з Байденом визначать епідеміологи.
Очікується, що саміт пройде в червні під час турне президента США Європою, але дати досі немає.