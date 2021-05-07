Байден уверен, что встретится с Путиным в июне, однако даты нет

Президент США Джо Байден уверен, что его встреча с российским лидером Владимиром Путиным состоится в июне 2021 года. Однако пока точная дата и место этой встречи не определены.

Об этом речь шла на брифинге президента США.

"Я уверен, что мы сможем это сделать (встретиться летом - ред.)", - подчеркнул президент США. Байден также заявил, что усиление российского военного присутствия вблизи границы с Украиной не влияет на его намерения касательно переговоров с глазу на глаз с Путиным. "Это не влияет на мое желание проводить встречу с глазу на глаз. И, если вы заметили, раньше у него было больше войск", - сказал он.