Байден уверен, что встретится с Путиным в июне, однако даты нет
Президент США Джо Байден уверен, что его встреча с российским лидером Владимиром Путиным состоится в июне 2021 года. Однако пока точная дата и место этой встречи не определены.
Об этом речь шла на брифинге президента США.
"Я уверен, что мы сможем это сделать (встретиться летом - ред.)", - подчеркнул президент США.
Байден также заявил, что усиление российского военного присутствия вблизи границы с Украиной не влияет на его намерения касательно переговоров с глазу на глаз с Путиным.
"Это не влияет на мое желание проводить встречу с глазу на глаз. И, если вы заметили, раньше у него было больше войск", - сказал он.
Напомним, во время последнего разговора с Путиным президент США предложил ему встретиться в третьей стране, чтобы обсудить насущные вопросы в отношениях между Вашингтоном и Москвой. Место и точное время встречи президентов США и РФ пока не определены, но в Вашингтоне ожидают, что это произойдет в июне.
Как рассказали в Белом доме, среди тем предстоящей встречи будет Украина.
В то же время госсекретарь США Энтони Блинкен пообещал, что Вашингтон не будет заключать никаких договоренностей по Украине без Украины.