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Байден уверен, что встретится с Путиным в июне, однако даты нет

Новина українською → Вашингтон, Пятница 07 мая 2021 19:36
Байден уверен, что встретится с Путиным в июне, однако даты нет Фото: Джо Байден, президент США (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

Президент США Джо Байден уверен, что его встреча с российским лидером Владимиром Путиным состоится в июне 2021 года. Однако пока точная дата и место этой встречи не определены.

Об этом речь шла на брифинге президента США.

"Я уверен, что мы сможем это сделать (встретиться летом - ред.)", - подчеркнул президент США.

Байден также заявил, что усиление российского военного присутствия вблизи границы с Украиной не влияет на его намерения касательно переговоров с глазу на глаз с Путиным.

"Это не влияет на мое желание проводить встречу с глазу на глаз. И, если вы заметили, раньше у него было больше войск", - сказал он.

Напомним, во время последнего разговора с Путиным президент США предложил ему встретиться в третьей стране, чтобы обсудить насущные вопросы в отношениях между Вашингтоном и Москвой. Место и точное время встречи президентов США и РФ пока не определены, но в Вашингтоне ожидают, что это произойдет в июне.

Как рассказали в Белом доме, среди тем предстоящей встречи будет Украина.

В то же время госсекретарь США Энтони Блинкен пообещал, что Вашингтон не будет заключать никаких договоренностей по Украине без Украины.

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