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Встреча Байдена и Путина: в Кремле определятся в ближайшее время

Автор: РБК-Украина

В ближайшее время станет известно официальное решение по встрече президента США Джо Байдена с российским президентом Владимиром Путиным. В частности, в Кремле обещают выступить с отдельным сообщением.

Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает "РИА Новости".

Отметим, накануне пресс-служба аппарата Совета безопасности России сообщила, что встреча секретаря Совбеза Николая Патрушева и помощника президента США по национальной безопасности Джейкоба Салливана стала важным этапом на пути подготовки встречи Байдена и Путина.

"Я сейчас воздержусь от каких-то комментариев на этот счет, мы в ближайшее время сделаем на этот счет сообщение", - отметил Песков.

По его словам, на саммите могут поднять вопросы стабильности и контроля над вооружениями, но повестка дня будет формироваться после того, как встречу подтвердят официально.

Напомним, ранее американский телеканал NBC сообщил, что встреча Байдена и Путина скорее всего пройдет в Женеве. Именно этот город называют источники в Белом доме. Данную информацию подтверждала швейцарская газета Tages-Anzeiger.

Но официально в Белом доме говорят, что работа по организации саммита продолжается. Место и дата встречи на высшем уровне пока не определены.

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