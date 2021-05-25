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Зустріч Байдена і Путіна: у Кремлі визначаться найближчим часом

Автор: РБК-Україна

Найближчим часом стане відомо офіційне рішення щодо зустрічі президента США Джо Байдена з російським президентом Володимиром Путіним. Зокрема, в Кремлі обіцяють виступити з окремим повідомленням.

Про це заявив прес-секретар російського лідера Дмитро Пєсков, передає "РИА Новости".

Зазначимо, напередодні прес-служба апарату Ради безпеки Росії повідомила, що зустріч секретаря Радбезу Миколи Патрушева і помічника президента США з національної безпеки Джейкоба Саллівана стала важливим етапом на шляху підготовки зустрічі Байдена і Путіна.

"Я зараз утримаюся від якихось коментарів з цього приводу, ми найближчим часом зробимо на цей рахунок повідомлення", - зазначив Пєсков.

За його словами, на саміті можуть підняти питання стабільності і контролю над озброєннями, але порядок денний буде формуватися після того, як зустріч підтвердять офіційно.

Нагадаємо, раніше американський телеканал NBC повідомив, що зустріч Байдена і Путіна швидше за все пройде в Женеві. Саме це місто називають джерела в Білому домі. Дану інформацію підтверджувала швейцарська газета Tages-Anzeiger.

Але офіційно в Білому домі кажуть, що робота з організації саміту триває. Місце і дата зустрічі на вищому рівні поки не визначені.

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