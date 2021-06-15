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Встреча Байдена и Путина: главное

Автор: Лера Полищук

Встреча президентов Соединенных Штатов и России Джо Байдена и Владимира Путина состоится уже завтра, 16 июня. Она начнется в 14:00 по киевскому времени.

РБК-Украина собрало главную информацию о саммите.

Где пройдет встреча

Встреча Байдена и Путина пройдет на женевской вилле La Grange.

Как будет проходить встреча

Переговоры будут состоять из трех частей - сперва будет беседа в узком и расширенном составах. После чего состоится перерыв на чай, а после него переговоры продолжатся. Ожидается, что встреча продлится около четырех-пяти часов.

После встречи Байден и Путин по отдельности выступят на пресс-конференциях.

Байден прилетел в Женеву

Президент Соединенных Штатов Джо Байден прибыл в Женеву сегодня, 15 июня, в 17:11 по киевскому времени. Его встретили президент Швейцарии Ги Пармелен и глава женевского кантонального правительства Серж Даль Бюско.

Байден остановится в отеле InterContinental. Территория гостиницы оцеплена правоохранителями.

Когда ожидать Путина

Президент России прилетит в швейцарскую столицу не раньше утра среды, 16 июня.

Делегация РФ прибыла в Женеву

Российская делегация прибыла в Женеву во вторник вечером. Однако их самолет летал над городом около часа в ожидании, когда приземлится самолет американского лидера.

Состав делегаций

Делегации президентов США и России будут включать от 600 до 800 человек.

На переговорах в узком составе помимо Байдена и Путина будут присутствовать госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел России Сергей Лавров.

В переговорах в расширенном составе примут участие помощник президента РФ Юрий Ушаков, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, посол Российской Федерации в США Анатолий Антонов, глава Генерального штаба Валерий Герасимов, замглавы МИД Сергей Рябков и специальный представитель по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев.

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