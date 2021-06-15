Зустріч Байдена і Путіна: головне

Де пройде зустріч

Зустріч Байдена і Путіна пройде на Женевській віллі La Grange.

Як буде проходити зустріч

Переговори складатимуться з трьох частин - спершу буде бесіда у вузькому і розширеному складах. Після чого відбудеться перерва на чай, а після нього переговори продовжаться. Очікується, що зустріч триватиме близько чотирьох-п'яти годин.

Після зустрічі Байден і Путін окремо виступлять на прес-конференціях.

Байден прилетів до Женеви

Президент Сполучених Штатів Джо Байден прибув до Женеви сьогодні, 15 червня, о 17:11 за київським часом. Його зустріли президент Швейцарії Гі Пармелен і глава Женевського кантонального уряду Серж Даль Бюско.

Байден зупиниться в готелі InterContinental. Територія готелю оточена правоохоронцями.

На прес-конференції у Женеві Байден заявив, що готовий до зустрічі з Путіним.

"Завжди готовий", - сказав президент США.

Коли очікувати Путіна

Президент Росії прилетить до швейцарської столиці не раніше ранку середи, 16 червня.

Делегація РФ прибула до Женеви

Російська делегація прибула до Женеви у вівторок ввечері. Однак їх літак літав над містом близько години в очікуванні, коли приземлиться літак американського лідера.

Склад делегацій

Делегації президентів США і Росії включатимуть від 600 до 800 осіб.

На переговорах у вузькому складі крім Байдена і Путіна будуть присутні держсекретар США Ентоні Блінкен і міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров.

У переговорах у розширеному складі візьмуть участь помічник президента РФ Юрій Ушаков, прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков, посол Російської Федерації в США Анатолій Антонов, глава Генерального штабу Валерій Герасимов, заступник голови МЗС Сергій Рябков, спеціальний представник з сирійського врегулювання Олександр Лаврентьєв, заступник голови адміністрації президента Дмитро Козак.

З американської сторони в переговорах братимуть участь посол США в Москві Джон Салліван, радник президента з національної безпеки Джейк Салліван, заступник держсекретаря з політичних питань Вікторія Нуланд, старший директор по Росії Ради національної безпеки Ерік Грін і директор по Росії Ради національної безпеки Стергос Калудіс.