Зустріч Байдена і Путіна: головне

Зустріч президентів Сполучених Штатів і Росії Джо Байдена і Володимира Путіна відбудеться вже завтра, 16 червня. Вона розпочнеться о 14: 00 за київським часом.
РБК-Україна зібрало головну інформацію про Саміт.
Зустріч Байдена і Путіна пройде на Женевській віллі La Grange.
Переговори складатимуться з трьох частин - спершу буде бесіда у вузькому і розширеному складах. Після чого відбудеться перерва на чай, а після нього переговори продовжаться. Очікується, що зустріч триватиме близько чотирьох-п'яти годин.
Після зустрічі Байден і Путін окремо виступлять на прес-конференціях.
Президент Сполучених Штатів Джо Байден прибув до Женеви сьогодні, 15 червня, о 17:11 за київським часом. Його зустріли президент Швейцарії Гі Пармелен і глава Женевського кантонального уряду Серж Даль Бюско.
Байден зупиниться в готелі InterContinental. Територія готелю оточена правоохоронцями.
На прес-конференції у Женеві Байден заявив, що готовий до зустрічі з Путіним.
"Завжди готовий", - сказав президент США.
Президент Росії прилетить до швейцарської столиці не раніше ранку середи, 16 червня.
Російська делегація прибула до Женеви у вівторок ввечері. Однак їх літак літав над містом близько години в очікуванні, коли приземлиться літак американського лідера.
Делегації президентів США і Росії включатимуть від 600 до 800 осіб.
На переговорах у вузькому складі крім Байдена і Путіна будуть присутні держсекретар США Ентоні Блінкен і міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров.
У переговорах у розширеному складі візьмуть участь помічник президента РФ Юрій Ушаков, прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков, посол Російської Федерації в США Анатолій Антонов, глава Генерального штабу Валерій Герасимов, заступник голови МЗС Сергій Рябков, спеціальний представник з сирійського врегулювання Олександр Лаврентьєв, заступник голови адміністрації президента Дмитро Козак.
З американської сторони в переговорах братимуть участь посол США в Москві Джон Салліван, радник президента з національної безпеки Джейк Салліван, заступник держсекретаря з політичних питань Вікторія Нуланд, старший директор по Росії Ради національної безпеки Ерік Грін і директор по Росії Ради національної безпеки Стергос Калудіс.