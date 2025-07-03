Встигніть врятувати: 5 головних причин, чому кімнатні рослини гинуть влітку

Догляд за кімнатними рослинами здається простим завданням, але часто навіть досвідчені господарі стикаються з проблемами їхнього росту та збереження. Найчастіше причини загибелі криються у базових помилках, які легко уникнути.

РБК-Україна розповідає про п’ять факторів, які найчастіше призводять до поганого стану рослин, як їх розпізнати та виправити.

Неправильний полив

Надлишок води у ґрунті, особливо в непроникних пластикових горщиках, призводить до блокування доступу кисню до коренів. Через це корені починають гнити і рослина "задихається".

Ознаки переливу - це волога, запліснявіла земля, гниль на листках і неприємний запах сирості.

Натомість при недоливі земля суха, листя в’яне і сохне, а корені стають ламкими.

Важливо не плутати ці симптоми, адже перелив "топить" корені, а недолив "висушує". Краще трохи недолити, ніж заливати, адже більшість кімнатних рослин здатні перенести тимчасову посуху.

Недостатність або надлишок світла

Світло - ключовий фактор для фотосинтезу і росту рослин.

При нестачі світла пагони витягуються, листя блідне, а ріст уповільнюється.

Занадто багато світла також шкідливо: рослина отримує фотострес, закриває продихи, виробляє захисні пігменти і може припинити ріст.

На листках з’являються опіки, жовті плями, а іноді і червонуваті відтінки. Довготривала дія надмірного світла може спричинити серйозні пошкодження хлоропластів - рослина немов "згоряє" на сонці.

Неправильний ґрунт

Кожна рослина має свої вимоги до складу ґрунту: кислотність, аерація, вологозабезпечення і поживність. Для орхідей потрібна легка, повітропроникна кора, для антуріумів - кислий та поживний субстрат з вермикулітом.

Часто люди купують "універсальні" ґрунтові суміші, не враховуючи індивідуальні потреби рослин, і це призводить до загнивання коренів чи нестачі поживних речовин. Найкраще або придбати спеціальний ґрунт для конкретної рослини, або виготовити суміш самостійно, орієнтуючись на її вимоги.

Різні кімнатні рослини потребують різних умов догляду (фото: Pexels)

Протяги та температурний стрес

Різкі перепади температури - "тепло-холодно", "жарко-прохолодно" - є серйозним стресом для кімнатних рослин. Протяги, особливо в холодний період, можуть викликати опадання листя і загальне в’янення.

Рослини не люблять різких змін умов і потребують стабільного мікроклімату. При провітрюванні варто уникати сильних потоків холодного повітря і стежити, щоб температура не опускалась занадто низько. Створення комфортних умов допоможе зберегти здоров’я рослин і уникнути стресу.

Неправильне використання добрив

Нестача чи надлишок добрив - ще одна поширена причина поганого стану рослин. При нестачі поживних речовин спочатку в’януть нижні листки, тоді як надлишок викликає опіки і пошкодження зверху.

Пам’ятайте правило: краще недодати, ніж передозувати добрива. Види рослин мають різні потреби, тож важливо дотримуватися рекомендацій щодо підживлення. Регулярне, але помірне внесення поживних речовин сприяє гарному росту і розвитку.