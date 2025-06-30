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Щоб не залишитися без врожаю: що обов'язково треба зробити у саду та на городі у липні

Понеділок 30 червня 2025 08:59
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Щоб не залишитися без врожаю: що обов'язково треба зробити у саду та на городі у липні Що треба зробити у липні у саду та на городі (фото: Freepik)
Автор: Фелікс Коркін

Спекотні липневі дні - це не лише час збору врожаю, а й період активного догляду за рослинами. У липні важливо не лише не втратити врожай, а й підготувати культури до наступних фаз росту.

РБК-Україна пояснює, що саме потрібно зробити в саду й на городі в середині літа.

Догляд за садом у липні

Цього місяця дерева й кущі активно плодоносять, а отже, потребують пильного контролю, поливу й підживлення.

Основні роботи в саду:

Огляд дерев та кущів. Звертають увагу на плями на листі, пошкодження шкідниками чи викривлення пагонів. Чим раніше виявлена проблема - тим легше її усунути.

Профілактичні обробки. Важливо запобігти появі хвороб і шкідників - це зменшує потребу в інтенсивному лікуванні надалі.

Делікатне лікування. Якщо плоди скоро дозріють, використовують щадні методи захисту - біопрепарати, дозволені до самого збору врожаю.

Захист від птахів. Сітки, накривні матеріали й відлякувачі допомагають зберегти ягоди та плоди.

Полив. Об’єм води залежить від розміру дерева, але в середньому - 50–100 літрів під одне. Полив проводять не лише під стовбур, а й під кроною.

Догляд за ягодами. Особливо вологу потребує малина, що дозріває саме в липні. Поливають тільки під корінь, аби уникнути грибкових інфекцій.

Підживлення. Удобрюють дерева один-два рази на місяць, додаючи калій і азот. Якщо цьогорічний приріст пагонів менше 30 см - підживлення обов’язкове.

Також у липні збирають малину, смородину, агрус, вишню й інші ягоди. Важливо не допустити перезрівання, щоб уникнути осипання плодів і залучення ос. Якщо дерева рясно плодоносять, встановлюють підпори під гілки, аби уникнути їх переломів.

Щоб не залишитися без врожаю: що обов'язково треба зробити у саду та на городі у липніЛипень - найбільш гаряча пора для справ на городі та в саду (фото: Freepik)

Що треба зробити в липні на городі

Город у липні потребує особливої уваги: активний ріст, спека й розвиток хвороб можуть вплинути на врожайність.

Що варто зробити:

Цибуля. Проводять регулярне розпушування й прополювання. Полив припиняють за 2-3 тижні до збору врожаю.

Томати. Формують кущі шляхом пасинкування. Для профілактики хвороб рослини обприскують натуральними засобами за кілька днів до збору.

Картопля. Захищають від хвороб і за потреби зволожують, якщо стоїть посуха - це підвищує врожайність.

Огірки. Полив проводять регулярно, не допускаючи пересихання. Збирають плоди часто, щоб стимулювати нове зав’язування.

Часник. Озимий часник у липні вже готовий до збору - його викопують і підвішують у провітрюваному місці.

Капуста. Ранні сорти прибирають, середні й пізні - підживлюють і захищають від шкідників. Суцвіття цвітної капусти прикривають від сонця листям або картоном.

Морква й буряк. Проріджують посадки, залишаючи між коренеплодами достатню відстань - до 4 см для моркви та до 13 см для буряка.

У другій половині місяця починають посів швидкорослих культур:

  • кріп;
  • редис;
  • шпинат;
  • салат;
  • коріандр;
  • ріпа;
  • редька.

Ці рослини мають короткий період вегетації й встигають дати врожай до кінця сезону.

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При написанні матеріалу використовувалися наступні джерела: матеріали з сайтів Gardeners Path, Southern Living, "Порадниця".

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