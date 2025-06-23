Це краще за будь-яку хімічну обробку: 8 рослин, які відлякують комах

Щоб позбутися докучливих комах, зовсім не обов’язково застосовувати хімічні засоби. Іноді достатньо посадити у саду або на підвіконні кілька особливих рослин.

РБК-Україна зібрало добірку з восьми рослин, які допоможуть зберегти комфорт у вашому домі.

М’ята

М’ята відлякує не лише комарів, а й тлю з мурахами. Вона любить прохолодний ґрунт і півтінь, при цьому не переносить посуху, але росте досить легко.

Якщо вирощуєте м’яту у горщику, не садіть поруч інші рослини - вони можуть заважати її розвитку. До того ж горщик має бути досить широким, щоб коріння добре розвивалось.

Календула

Календула - незамінний союзник у боротьбі зі шкідниками в саду завдяки своїм фітонцидам і ефірним оліям. Вона ефективно відлякує тлю, колорадського жука, нематод, кліщів та інших комах.

Яскраві помаранчеві або жовті квіти календули не лише прикрашають ділянку, а й захищають сусідні рослини. Це універсальна рослина для здорового і красивого саду.

Календула (фото: Pixabay)

Лемонграс

Лемонграс - одна з найвідоміших рослин, що відлякують комарів. Його сильний лимонний аромат забезпечує органічна речовина цитронеллол.

Ця тропічна рослина чутлива до температур нижче +8°C, тому в саду її вирощувати складно. Однак лемонграс чудово росте у горщиках, а його ефірне масло можна використовувати у дифузорах.

Лаванда

Лаванда приваблює корисних комах - бджіл, шмелів, метеликів, але при цьому відлякує комарів, мух та тлю. Вона добре росте як у горщику, так і у відкритому ґрунті, віддаючи перевагу сонячним місцям і добре дренованому, навіть кам’янистому ґрунту.

Лаванда (фото: Pixabay)

Базилік

Базилік - ароматична рослина з родини м’ятих, відома своїми репелентними властивостями проти комарів. Найефективнішим вважають лимонний базилік.

Це однорічник, який потребує багатого, вологого та добре дренованого ґрунту. Його можна вирощувати як на сонячному місці у відкритому ґрунті, так і в горщиках.

Пеларгонія (герань)

Пеларгонія часто прикрашає балкони та клумби, потребуючи багато сонця і регулярного поливу. Вона цвіте з весни до перших заморозків, радує яскравими квітами і відлякує комах.

Пеларгонія (фото: Вікіпедія)

Розмарин

Розмарин - це ароматний чагарник з синіми квітами, який відлякує комарів і одночасно приваблює бджіл і метеликів. Незважаючи на середземноморське походження, він дуже витривалий і легко пристосовується до різних ґрунтів.

Розмарин добре росте і в саду, і в горщиках на сонячній стороні. Важливо уникати застою води в ґрунті, щоб рослина не загинула.

Лимонний чебрець

Лимонний чебрець - ще одна рослина з приємним лимонним ароматом, яка природно відлякує комах. Він не лише відлякує комарів, але й мух, а іноді навіть слимаків.

Ця рослина полюбляє сонце та кам’янисті, добре дреновані ґрунти і досить стійка до посухи. Якщо вирощуєте його в горщику, слідкуйте, щоб земля не пересихала.