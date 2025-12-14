Не встигли на поїзд? Провідник УЗ розповів, коли машиніст затримає відправлення

За його словами, у разі можливого запізнення поїзда провідники одразу інформують пасажирів. Найбільша затримка, з якою він стикався, становила близько чотирьох годин - і пасажири поставилися до цього з розумінням, адже такі ситуації не залежать від роботи провідників та машиністів.

Якщо поїзд має відправлятися, а пасажир ще добігає, провідники подають машиністу сигнал про неможливість відправлення - червоним прапорцем удень або ліхтарем уночі. Це дозволяє "утримати" поїзд, щоб людина встигла сісти. Якщо пасажир не добігає саме до свого вагона, його можуть впустити у найближчий, а провідники підкажуть, як перейти до свого місця.

Також Ріпа розповів, що якщо квиток проданий, але пасажир не зайшов у вагон на станції відправлення, місце зберігається за ним до кінця маршруту - його не можуть перепродати без офіційного повернення квитка. Якщо ж квиток повернуто, місце знову стає доступним для продажу на наступних станціях.