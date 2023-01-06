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Не встигають підвезти фарш? Кислиця висміяв "різдвяне перемир'я" Росії

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П'ятниця 06 січня 2023 18:16
Не встигають підвезти фарш? Кислиця висміяв "різдвяне перемир'я" Росії Фото: Сергій Кислиця, постійний представник України при ООН (flickr.com)
Автор: Сергій Пишкін

Росія висміяла пропозицію України щодо "великоднього перемир'я" на засіданні Ради безпеки ООН у квітні 2022 року. Ймовірно "різдвяне перемир'я" ворог просить для того, аби підвезти більше фаршу на фронт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter-аккаунт дипломата.

"Різдвяне припинення вогню? Що наступне? Перемир’я? Так почекайте, що лавровські (Сергій Лавров, голови МЗС Росії, - ред.) посіпаки про це казали ще не так давно - на минулорічні православні свята? Наразі, дивлюся, "новые партии дронов" і мобілізований фарш кухаря Путлера (Євген Пригожин, голова ПВК "Вагнера", - ред.) підвезти не встигають?", - написав Кислиця.

Нагадаємо, що російський нікчема Володимир Путін вчора 5 січня наказав міністру оборони Сергію Шойгу запровадити режим припинення вогню з 12:00 6 січня до 24:00 7 січня "по всій лінії бойового зіткнення у зоні СВО".

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