Не успевают подвезти фарш? Кислица высмеял "рождественское перемирие" России

Россия высмеяла предложение Украины о "пасхальном перемирии" на заседании Совета безопасности ООН в апреле 2022 года. Вероятно "рождественское перемирие" враг просит для того, чтобы подвезти больше фарша на фронт.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт дипломата.

"Рождественское прекращение огня? Что следующее? Перемирие? Так подождите, что лавровские (Сергей Лавров, главы МИД России, - ред.) муртады об этом говорили еще не так давно - на прошлогодние православные праздники? Пока, смотрю, "новые партии дронов" и мобилизованный фарш повара Путлера (Евгений Пригожин, глава ППК "Вагнера", - ред.) подвезти не успевают?", - написал Кислица. pic.twitter.com/8f4GUKLeGI — Sergiy Kyslytsya (@SergiyKyslytsya) January 6, 2023