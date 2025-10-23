Встав на стежку війни з Росією: Медведєв назвав Трампа "ворогом"

За словами Медведєва, рішення Вашингтона - "акт війни", а сам Трамп "повністю встав на стежку війни з Росією".

Колишній президент РФ заявив, що США тепер є "противником РФ", а "їхній балакучий "миротворець" уже фактично солідаризувався з європейськими політиками, які, на думку Медведєва, ведуть "ворожу" політику щодо Москви.

Також Медведєв знову став погрожувати Україні новими ударами і відкинув ідею перемовин щодо припинення війни.