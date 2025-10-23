RU

Встал на тропу войны с Россией: Медведев назвал Трампа "врагом"

Фото: Дмитрий Медведев (GettyImages)
Автор: Ірина Глухова

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев раскритиковал президента США Дональда Трампа за новые санкции, назвав его "врагом России", а решение - актом войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Медведева в Telegram-канале.

По словам Медведева, решение Вашингтона - "акт войны", а сам Трамп "полностью встал на тропу войны с Россией".

Бывший президент РФ заявил, что США теперь являются "противником РФ", а "их болтливый "миротворец" уже фактически солидаризировался с европейскими политиками, которые, по мнению Медведева, ведут "враждебную" политику в отношении Москвы.

Также Медведев снова стал угрожать Украине новыми ударами и отверг идею переговоров о прекращении войны.

 

Что предшествовало

Напомним, США ввели жесткие санкции против российских нефтяных компаний "Роснефти" и "Лукойл" усиливая давление на Кремль.

Как отметили в американском ведомстве, причиной дополнительных санкций стало отсутствие серьезной готовности России к мирному урегулированию и прекращению войны в Украине.

ЕС также продолжает усиливать экономическое давление на Россию. Стало известно, что новый 19-тый санкционный пакет направлен на ограничение энергетических доходов, а также противодействие теневому флоту.

Не первые угрозы Медведева

Неделю назад Медведев в своем привычном хамском и провокационном стиле опубликовал очередные угрозы в адрес президента США Дональда Трампа из-за возможной передачи Украине американских крылатых ракет Tomahawk.

Тогда он намекнул на ядерный ответ России, заявив, что поставки этих ракет могут "плохо закончиться для всех - и прежде всего для самого Трампа".

