Встал на тропу войны с Россией: Медведев назвал Трампа "врагом"

По словам Медведева, решение Вашингтона - "акт войны", а сам Трамп "полностью встал на тропу войны с Россией".

Бывший президент РФ заявил, что США теперь являются "противником РФ", а "их болтливый "миротворец" уже фактически солидаризировался с европейскими политиками, которые, по мнению Медведева, ведут "враждебную" политику в отношении Москвы.

Также Медведев снова стал угрожать Украине новыми ударами и отверг идею переговоров о прекращении войны.