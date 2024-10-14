Встановлювали камери для коригування обстрілів. СБУ затримала зрадників

Що сталось

Обидва зрадники були завербовані ворогом ще влітку цього року, коли шукали швидких заробітків у Telegram-каналах. Основними цілями спецслужб були аеродроми Збройних сил України (ЗСУ), теплові електростанції та енергогенеруючі підприємства.

Спочатку агенти знаходили "потрібні" об'єкти, після чого встановлювати й замасковували навпроти них мобільні телефони, що здійснювали онлайн-трансляцію. Для безперебійної роботи гаджетів, до них приєднували зовнішні акумулятори.

Фото: СБУ затримала зрадників, які встановлювали приховані камери для коригування обстрілів (t.me/SBUkr)

"Фігуранти встановлювали приховані відеокамери поблизу "потрібних об’єктів". Це дозволяло окупантам в онлайн-режимі відслідковувати наслідки "прильотів", а також коригувати повторні чи планувати нові атаки", - пише СБУ.

Зрадників було затримано на "гарячому", коли вони становлювали шпигунський пристрій поблизу військового об’єкта.

Що загрожує

Обидвом зрадникам повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України - державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану. Їм загрожує довічне.