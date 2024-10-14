RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны

Устанавливали камеры для корректировки обстрелов. СБУ задержала предателей

Фото: СБУ задержала предателей, устанавливавших скрытые камеры для корректировки обстрелов (t.me/SBUkr)
Автор: Сергей Пышкин

Служба безопасности Украины (СБУ) задержала еще двух агентов российских спецслужб. Предатели устанавливали скрытые камеры для корректировки огня в Полтавской и Сумской областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Службы безопасности Украины (СБУ).

Что произошло

Оба предателя были завербованы врагом еще летом этого года, когда искали быстрых заработков в Telegram-каналах. Основными целями спецслужб были аэродромы Вооруженных сил Украины (ВСУ), тепловые электростанции и энергогенерирующие предприятия

Сначала агенты находили "нужные" объекты, после чего устанавливали и замаскировали напротив них мобильные телефоны, осуществлявшие онлайн-трансляцию. Для бесперебойной работы гаджетов, к ним присоединяли внешние аккумуляторы.

 

Фото: СБУ задержала предателей, устанавливавших скрытые камеры для корректировки обстрелов (t.me/SBUkr)

"Фигуранты устанавливали скрытые видеокамеры вблизи "нужных объектов". Это позволяло оккупантам в онлайн-режиме отслеживать последствия «прилетов», а также корректировать повторные или планировать новые атаки", - пишет СБУ. 

Предатели были задержаны на «горячем», когда они составляли шпионское устройство вблизи военного объекта.

Что грозит

Обоим предателям сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины - государственная измена, совершенная в условиях военного положения. Им грозит пожизненное

Напомним, РБК-Украина писало о том, что недавно в рядах Национальной гвардии Украины разоблачили "крота", который "сливал" данные о полетах самолетов в Сумской области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Служба безопасности УкраиныРоссийская ФедерацияПолтавская областьСумская область