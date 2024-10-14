Устанавливали камеры для корректировки обстрелов. СБУ задержала предателей

Что произошло

Оба предателя были завербованы врагом еще летом этого года, когда искали быстрых заработков в Telegram-каналах. Основными целями спецслужб были аэродромы Вооруженных сил Украины (ВСУ), тепловые электростанции и энергогенерирующие предприятия.

Сначала агенты находили "нужные" объекты, после чего устанавливали и замаскировали напротив них мобильные телефоны, осуществлявшие онлайн-трансляцию. Для бесперебойной работы гаджетов, к ним присоединяли внешние аккумуляторы.

Фото: СБУ задержала предателей, устанавливавших скрытые камеры для корректировки обстрелов (t.me/SBUkr)

"Фигуранты устанавливали скрытые видеокамеры вблизи "нужных объектов". Это позволяло оккупантам в онлайн-режиме отслеживать последствия «прилетов», а также корректировать повторные или планировать новые атаки", - пишет СБУ.

Предатели были задержаны на «горячем», когда они составляли шпионское устройство вблизи военного объекта.

Что грозит

Обоим предателям сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины - государственная измена, совершенная в условиях военного положения. Им грозит пожизненное.