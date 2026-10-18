Встановлять на марсоходи: вчені створили чип для пошуку позаземного життя

Дзеркальні молекули та квантовий "ефект витоку"

В основі нового методу лежить вивчення амінокислот - так званих "цеглинок", із яких складаються білки та вся відома органіка. Ці молекули існують у двох дзеркальних формах: лівій (L-форма) та правій (D-форма).

У неживій природі обидві форми утворюються в рівній кількості, тоді як живі організми використовують переважно ліві амінокислоти.

Традиційне обладнання для такого аналізу має великі розміри й потребує складної підготовки зразків, тому його важко використовувати під час космічних місій.

Японські дослідники знайшли значно простіше й компактніше рішення.

Золоті нанодроти: науковці розмістили два мікроскопічні золоті дроти на надзвичайно близькій відстані один від одного. Завдяки квантовому ефекту між ними виникає слабкий електричний струм.

Унікальний відбиток: коли розчин із амінокислотами потрапляє на чип, кожна молекула змінює струм по-своєму.

Штучний інтелект: алгоритми зчитують ці електричні коливання та визначають форму молекули з точністю понад 80 відсотків.

Мікрочіп з квантовим ефектом ідентифікує амінокислоти під час їх проходження (джерело: Nature Communications, 2026)

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Перевірка на метеориті

Дослідники перевірили мікрочип на зразках метеорита Мерчисон, що впав в Австралії, й ґрунті з чилійської пустелі Атакама. За точністю аналізу пристрій не поступається великим лабораторним приладам.

Тепер науковці готують його до розпізнавання молекул, з якими система раніше не працювала.

Вчені переконані: майбутньому компактні сканери можна буде встановлювати на марсоходи, місячні ровери та автоматичні зонди для пошуку можливих слідів життя на інших космічних тілах.